De technologie staat nog wel in zijn kinderschoenen. Naast de beperkte actieradius is er ook het probleem van het opladen. Casteleyn kan met een dak vol zonnepanelen amper één vrachtwagen opladen. En ook de prijs van de elektrische vrachtwagen staat nog in de weg van een rendabel businessmodel.

Volgend jaar komt er wel een nieuwe generatie elektrische vrachtwagens op de markt, met een bereik tot 500 kilometer. Pauline Eeckhout: “De toekomst is hoe dan ook elektrisch. Meer en meer klanten vragen ernaar, en er is het niet te onderschatten milieuaspect. Eén elektrische truck bespaart 150 ton CO2 per jaar.”