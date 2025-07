Als het Hof van Cassatie die redenering volgt, wordt het arrest vernietigd en moet het assisenproces volledig worden overgedaan, deze keer in Gent of Antwerpen. "We hebben nu twee maanden om een memorie in te dienen. Daarna volgt binnen de maand een zitting bij het Hof van Cassatie. Tegen het einde van het jaar verwachten we een uitspraak", aldus de advocaat.



Als het proces wordt hernomen, zal de verdediging opnieuw pleiten dat sprake was van uitlokking. In dat geval kan de straf, bij een andere beoordeling, mogelijk beperkt worden tot vijf jaar cel.