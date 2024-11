Liefhebbers kunnen uitkijken naar concerten van Arsenal, Urbanus, Gustaph en ook een groot comedy-aanbod. Er komen ook tribute bands van Dire straits en George Michael. Ondertussen gaan de verbouwingen in het groot auditorium door.

"Dit kursaal gaat nu een paar jaar dicht voor die belangrijke verbouwing, maar de activiteit moet wel blijven doorgaan," zegt uittredend burgemeester Bart Tommelein. "Ons kursaal is een economische motor in oostende. Belangrijk voor de hotels en restaurants. Het is ook belangrijk dat we hier blijven concerten aanbieden."