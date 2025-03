De drie curatoren zijn Geert Naulaerts, Paul Van Rompaey en Niels Feytons. Ook werden twee rechter-commissarissen aangeduid, die toezicht moeten houden op de curatoren. Aangezien CASA zelf geruime tijd op zoek ging naar een overnemer of financier, lijkt de kans klein dat de curatoren er een kunnen vinden. Hun voornaamste taak is om te beslissen wat er met de schulden, de winkels en het personeel zal gebeuren.

De keten is behalve in ons land ook actief in Nederland, Frankrijk, Italië, Zwitserland, Luxemburg, Spanje en Portugal en stelt alles samen 2.230 medewerkers tewerk.