Met meer dan 250 cartoons biedt het festival een prikkelende en frisse kijk op de wereld. Tegelijk is deze tentoonstelling een ode aan de cartoonist. Cartoonisten Lectrr, Prudence Geerts, MAT, Erwin Vanmol, Steve Michiels, Jip Van den Toorn, Fien Cools, Kim Duchateau, Karl Meersman, Lise Vanlerberghe en Brecht Vandenbroucke maakten speciaal voor deze expo cartoons over hun métier dat in deze tijden van censuur en A.I. onder druk komt te staan.

Workshops

Tijdens de weekends en de paasvakantie kunnen kinderen deelnemen aan creatieve activiteiten, zoals een workshop cartoontekenen met Lise Vanlerberghe.

Het Cartoonfestival Knokke-Heist loopt van zaterdag 21 maart tot zondag 3 mei en is dagelijks geopend van 10 tot 18 uur. De toegang is volledig gratis.