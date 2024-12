Cargill wordt net als zijn concurrenten geconfronteerd met lagere prijzen voor maïs en sojabonen. Maar het bedrijf, dat de voorbije jaren uitgroeide tot één van de grootste handelaars in rundsvlees van de VS, voelt vooral de krimp van de Amerikaanse veestapel, tot het laagste peil in zeventig jaar. In het boekjaar dat eind mei afliep, zakte de winst tot 2,48 miljard dollar, het laagste niveau sinds 2015-2016 en meer dan een halvering tegenover de periode 2021-2022.