Cap­ta­tie­ver­bod op Vij­ver­beek en Man­del opge­he­ven na che­misch incident

Na nieuwe controles van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) is het captatieverbod op de Vijverbeek in Westrozebeke en delen van de Mandel opnieuw opgeheven. Dat verbod was gisteren ingesteld nadat bij een incident op een bedrijfssite ongewild een chemisch product in de Vijverbeek terechtkwam.

Volgens de VMM werd vandaag op geen enkele gecontroleerde locatie nog een chloorgeur vastgesteld. “Het water was helder en op alle meetpunten was het zuurstofgehalte goed”, klinkt het. Ook de meetwaarden liggen opnieuw binnen de verwachte normen, rekening houdend met de huidige weersomstandigheden.

Daarom wordt de eerdere voorzorgsmaatregel ingetrokken. Landbouwers en andere gebruikers mogen opnieuw water capteren uit de Vijverbeek in Westrozebeke en uit de Mandel stroomafwaarts richting het centrum van Oostnieuwkerke.

Verhoogde pH-waarde

Na het incident van gisterenochtend gold uit voorzorg een tijdelijk captatieverbod. Bij de eerste metingen werd toen een verhoogde pH-waarde van 9,2 vastgesteld, terwijl die in natuurlijke waterlopen normaal tussen 6,5 en 8 ligt. De vervuiling was niet zichtbaar, maar er hing wel een duidelijke chloorgeur boven het water.

De maatregel moest voorkomen dat gewassen of landbouwpercelen schade zouden oplopen door het gebruik van vervuild oppervlaktewater.

Tijdelijk captatieverbod nadat chemisch product in Vijverbeek terecht komt
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
