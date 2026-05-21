Volgens de VMM werd vandaag op geen enkele gecontroleerde locatie nog een chloorgeur vastgesteld. “Het water was helder en op alle meetpunten was het zuurstofgehalte goed”, klinkt het. Ook de meetwaarden liggen opnieuw binnen de verwachte normen, rekening houdend met de huidige weersomstandigheden.

Daarom wordt de eerdere voorzorgsmaatregel ingetrokken. Landbouwers en andere gebruikers mogen opnieuw water capteren uit de Vijverbeek in Westrozebeke en uit de Mandel stroomafwaarts richting het centrum van Oostnieuwkerke.