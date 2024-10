Arthur Vandenbulcke, Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk: “Verkiezingspropaganda is een noodzakelijk kwaad. Spijtig genoeg brengt de vele promotie ook een berg afval met zich mee. Daarom proberen we met Team Burgemeester Stadslijst Kortrijk doordacht en creatief uit de hoek te komen. Tijdens de campagne door onder meer boekjes en kalenders te maken die kiezers willen bijhouden en niet achteloos weggooien. Na de campagne door onze doeken te laten recycleren. Het sluit perfect aan bij de waarden en het ondernemerschap die onze partij hoog in het vaandel draagt.”

Stef Crols en Tristan Ryckaert, zaakvoerders Tillup: “De wereld is klaar voor circulariteit. We zijn verheugd om te zien dat andere partijen dit ook waarnemen, en een inspanning doen om ons hierbij te helpen.”