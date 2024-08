Toptrainer Patrice Quinton geloofde voor de Grote Steeple Chase voluit in de kansen van zijn vier paarden. De Fransman maakte zich sterk dat ze in topconditie verkeerden. “Ik kom telkens met veel vrienden en eigenaren en samen hebben we het hier naar onze zin”, vertelt Quinton daarnaast over zijn band met het evenement. Na twee edities zonder trofee wil de gevestigde waarde weer aanknopen met een trofee. Zowel de winnaar van vorig jaar, Angelo Zuliani, als zijn broer komen ditmaal uit voor zijn stal.

Niet zij maar Johnny Charron trekt onverwacht aan het langste eind dankzij een forse eindsprint. De Franse jockey bezorgt met zijn paard Placenet de Britse eigenares Caroline Tisdall de overwinning. Aangezien de deelnemer vooraf niet bij de topfavorieten behoorde en dus niet erg populair was in weddenschappen, reageerde het publiek eerder lauw op de zege. De winnende trainer, David Cottin, was wel dolgelukkig en spoot de fles champagne over de toeschouwers. Jockey Charron dook traditiegetrouw in de Gaverbeek.