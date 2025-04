De nieuwe eigenares is zich bewust van de staat waarin het hotel zich bevindt. “Het is inderdaad schrijnend. Het is wandelen op een tapijt van duivenkarkassen. Het pand is in zeer slechte staat”, zegt Marie Rotsaert. “Maar we gaan ervoor. Het is de bedoeling om de boutique sfeer van Villa Ostinato door te trekken. Ook de tuinen zullen met elkaar communiceren.”