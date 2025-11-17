Ondanks de koude regen verzamelden deze ochtend buurtbewoners en actievoerders op de Altebijweides in Sint-Kruis om hun stem te laten horen. De protestactie richtte zich tegen de recente beslissing van het Brugs stadsbestuur om op het terrein, naast een publiek park en speelruimte, ook een parking te voorzien. De plannen doen al langer stof opwaaien in de wijk, waar bewoners en verschillende politieke vertegenwoordigers vrezen voor een aantasting van een uniek stuk groengebied.

Fractieleider Raf Reuse (Groen) reageert: “Deze groene oase is cruciaal voor de leefkwaliteit in Sint-Kruis. Een parking aanleggen op zo’n waardevolle plek is compleet onverantwoord. Er is geen vraag naar extra parkeerplaatsen, maar wél naar het behoud van natuur en rustige buurtstraten.”

De discussie rond de toekomst van het gebied sleept al jaren aan. Buurtbewoners herinnerden eraan dat zij eerder al actie hebben gevoerd tegen de plannen en dat hun standpunt ongewijzigd blijft: de volledige Altebij-weides moeten groen blijven.