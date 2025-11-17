4°C
Aanmelden
Nieuws
Zwevegem

Buurt in Moen vrij­ge­ge­ven: Het ging niet om ura­ni­um, wel ande­re stof­fen”, zegt burgemeester

Uranium

De politie van de Zone Mira kreeg vanmiddag rond 14 uur een vreemd telefoontje. Een man uit Moen beweerde, in paniek, dat hij per ongeluk uranium had verrijkt in zijn tuin. Veiligheidshalve hebben brandweer en politie de buurt een tijd lang afgesloten.  Intussen blijkt dat het niet om uranium gaat en dat er geen gevaar is voor de buurt.

Omdat het om een oproep rond gevaarlijke stoffen ging, wou de politie geen enkel risico nemen. De buurt werd afgesloten en de brandweer ging na of er zich effectief gevaarlijke stoffen bevonden aan de woning van de beller, aan de Olieberg in Moen, bij Zwevegem. Volgens burgemeester Isabelle Degezelle is het intussen zeker dat het niet om uranium gaat en dat er geen gevaar is voor de buurt. Maar er zijn wel andere stoffen gevonden, zegt ze. 

Beller spoorloos

Uranium is de brandstof die in kernreactoren wordt gebruikt. Het is een radioactief metaal. Het leek dan ook van meet af aan onwaarschijnlijk dat de man in kwestie deze stof effectief zou aangemaakt hebben. Bij aankomst kon de politie de bewoner ook niet aantreffen in zijn woning. "We zijn de beller momenteel aan het opsporen", zegt Jana De Wulf van de politiezone Mira.

Uranium2
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme

Meest gelezen

Luxewagens eigen
Nieuws
Update

17 luxevoertuigen in beslag genomen: thuisverpleegkundige & gemeenteraadslid (42) verdacht van sociale fraude is aangehouden
Ongeval Spiere
Nieuws

Auto rijdt op betonnen duiker: bestuurder overleden
Station harelbeke
Nieuws
Update

Tiener (15) neergestoken aan station in Harelbeke, verdachte (28) opgepakt

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Stefanie sander 2

Thuisverpleegkundige blijft in de cel voor oplichting en schriftvervalsing
Rechtbank Brugge

Koppel krijgt celstraf met uitstel voor aanranding dochter van 14
Rechtbank brugge

Mensensmokkelaar drie keer niet naar rechtbank overgebracht en gaat daardoor... vrijuit
Stefanie sander

Fraude Houthulst: drie onderzoeken naar frauderende thuisverpleegster sinds 2017, bevestigt minister
Thuisverpleging

Thuisverpleegkundigen reageren verontwaardigd: "wie dit doet, moet geschrapt worden"
Station harelbeke

Steekpartij Harelbeke: dader is aangehouden
Aanmelden