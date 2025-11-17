Omdat het om een oproep rond gevaarlijke stoffen ging, wou de politie geen enkel risico nemen. De buurt werd afgesloten en de brandweer ging na of er zich effectief gevaarlijke stoffen bevonden aan de woning van de beller, aan de Olieberg in Moen, bij Zwevegem. Volgens burgemeester Isabelle Degezelle is het intussen zeker dat het niet om uranium gaat en dat er geen gevaar is voor de buurt. Maar er zijn wel andere stoffen gevonden, zegt ze.

Beller spoorloos

Uranium is de brandstof die in kernreactoren wordt gebruikt. Het is een radioactief metaal. Het leek dan ook van meet af aan onwaarschijnlijk dat de man in kwestie deze stof effectief zou aangemaakt hebben. Bij aankomst kon de politie de bewoner ook niet aantreffen in zijn woning. "We zijn de beller momenteel aan het opsporen", zegt Jana De Wulf van de politiezone Mira.