Het wegennet rond Brussel is verzadigd en dus week de organisatie uit naar Kortrijk, waar het allemaal begon. De winnaars worden wel pas in oktober op Busworld bekroond. "De wedstrijd is terug naar hier gekomen omwille van de drukte rond de Heizel. En er is meer gevaar voor ongelukken en al die voertuigen moeten daarna in de beurs. Onze chauffeurs vonden dat te veel verantwoordelijkheid", zegt Inge Buytaert van Busworld.





Twaalf bussen en autocars werden vandaag op hun merites getest. Onder meer de comfort, techniek, uitrusting en uitstoot werden onder de loep genomen. Niet alleen de Europese constructeurs waren aanwezig, ook de Chinese busbouwers toonden hun kunnen.