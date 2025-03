Voor Koenraad Degroote was het een bijzondere gelegenheid. De 65-jarige burgemeester begint aan zijn zevende opeenvolgende termijn en staat daarmee al 37 jaar aan het roer in Dentergem. "De eerste keer legde ik de eed af bij Olivier Vanneste, daarna bij Paul Breyne en nu al een paar keer bij Carl Decaluwé", zegt Degroote.

Over een eventuele achtste termijn blijft hij voorzichtig: "In de politiek zeg je nooit nooit, maar we moeten afwachten wat de toekomst brengt en wat het beste is voor de gemeente."