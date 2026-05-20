Bur­ge­mees­ter van Menen treedt streng op na meer­de­re over­tre­din­gen bij handelszaken

Burgemeester treedt streng op tegen overtredingen die volksgezondheid en veiligheid bedreigen

Burgemeester Eddy Lust / politiezone Grensleie

Na vastgestelde overtredingen bij meerdere handelszaken in Menen heeft burgemeester Eddy Lust beslist om tijdelijke sluitingen en formele waarschuwingen op te leggen. Met de maatregelen willen ze de veiligheid en volksgezondheid van de Menenaren beschermen.

In de tweede helft van maart controleerde de FOD Volksgezondheid via mystery shoppers dertien handelszaken op het grondgebied van Menen. Tien zaken bleken in overtreding: ze verkochten alcoholische dranken of rookwaren aan minderjarigen. Bijkomende controles door de Douane en een multidisciplinaire actie met inspectiediensten en politie in de tweede helft van april brachten verdere inbreuken aan het licht.

Bescherming

Op basis van deze vaststellingen organiseerde de burgemeester begin mei twaalf hoorzittingen. Naast de tien handelszaken uit de FOD-controles werden ook twee zaken uitgenodigd die in de fout gingen tijdens de grootschalige multidisciplinaire actie onder regie van de lokale politiezone. Dit bestuurlijk traject - complementair aan de gerechtelijke afhandeling - resulteerde in drie tijdelijke sluitingen en negen formele waarschuwingen.

"De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van onze inwoners staat voorop", aldus burgemeester Eddy Lust. "Wie een handelszaak uitbaat, moet dat doen binnen het wettelijk kader. Menen heeft veel schoolgaande jeugd, en het is onze plicht hen te beschermen tegen middelen die schadelijk zijn voor hun ontwikkeling en gezondheid."

De redactie

