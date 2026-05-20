In de tweede helft van maart controleerde de FOD Volksgezondheid via mystery shoppers dertien handelszaken op het grondgebied van Menen. Tien zaken bleken in overtreding: ze verkochten alcoholische dranken of rookwaren aan minderjarigen. Bijkomende controles door de Douane en een multidisciplinaire actie met inspectiediensten en politie in de tweede helft van april brachten verdere inbreuken aan het licht.

Op basis van deze vaststellingen organiseerde de burgemeester begin mei twaalf hoorzittingen. Naast de tien handelszaken uit de FOD-controles werden ook twee zaken uitgenodigd die in de fout gingen tijdens de grootschalige multidisciplinaire actie onder regie van de lokale politiezone. Dit bestuurlijk traject - complementair aan de gerechtelijke afhandeling - resulteerde in drie tijdelijke sluitingen en negen formele waarschuwingen.

"De bescherming van de volksgezondheid en de veiligheid van onze inwoners staat voorop", aldus burgemeester Eddy Lust. "Wie een handelszaak uitbaat, moet dat doen binnen het wettelijk kader. Menen heeft veel schoolgaande jeugd, en het is onze plicht hen te beschermen tegen middelen die schadelijk zijn voor hun ontwikkeling en gezondheid."

