Eddy Lust is afwezig tot 19 mei, door de medische ingreep en het herstel achteraf. Tijdens zijn afwezigheid neemt schepen Caroline Bonte-Vanraes zijn plaats in. "Ze zal in het bijzonder toezien op alle aangelegenheden met betrekking tot de veiligheidsdiensten," zegt de stad.

Eddy Lust is niet de enige burgemeester die voorlopig afwezig is. Ook zijn collega Jean-Marie Dedecker van Middelkerke is nog niet terug na een ingreep.