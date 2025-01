Tijdens de Brugse gemeenteraad bood burgemeester Dirk De fauw zijn excuses aan voor enkele uitspraken in zijn nieuwjaarsspeech bij de havenbedrijven. De opmerkingen waren naar eigen zeggen humoristisch bedoeld, maar enkele oppositieleden vonden het toch ongepast.

“Ik vond vooral dat het stukje over lokale politiek in zijn speech nogal spottend overkwam,” zegt oppositielid Karin Robert (Groen). “Het ging niet alleen over Groen, maar ook over mevrouw Van Volcem, die geen politica meer is. Ik vind dat niet kunnen.”