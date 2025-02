In april vorig jaar heeft de toenmalige Vlaamse minister van Volksgezondheid Hilde Crevits beslist om het centrum te sluiten. Sindsdien heeft het begeleidingsteam van de gemeente gezocht naar nieuwe huisvestingsmogelijkheden voor de bewoners. Van de oorspronkelijke 46 bewoners zijn er nog 14 over, waaronder enkele nieuwe bewoners.

"Ik kan niet anders dan de sluiting bevelen, hoewel ik absoluut niet wil dat we mensen op straat moeten zetten," zegt burgemeester Vandenberghe. "Wij hebben vastgesteld dat Serving You de werking voortzet, ondanks dat dit niet meer was toegestaan."