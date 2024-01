Burg+ verwijst naar Francis Benoit, die de huidige burgemeester is en de nieuwe lijst zal trekken. “De focus ligt op actieve burgerparticipatie. Denk maar aan thema’s als klimaat, ondernemen, vrije tijd, welzijn en wonen. Door aandacht te besteden aan de lokale stem, willen we op elk vlak een grote plus realiseren," zegt lijsttrekker Francis Benoit.

De nieuwe partij vormt naar eigen zeggen één fractie, en dus geen samenstelling van verschillende fracties binnen één lijst. Na de verkiezingen blijven ze één lijst in de Kuurnse gemeenteraad.