De Panne

Buren­ru­zie met dode­lij­ke afloop: geen mis­drijf, dus we vra­gen de vrijspraak”

Voor rechtbank van Veurne moest een Franstalige man van 61 uit De Panne zich verantwoorden voor de dood van zijn buurman. Het slachtoffer, een man van 86, overleed in mei vorig jaar aan zijn woning door hartfalen, na een woordenwisseling.

De feiten spelen zich af in de Sint-Elisabethlaan in De Panne. De beklaagde wou een kader ophangen en klopte met een hamer op een gemeenschappelijke dunne binnenmuur. De lawaaihinder ontaardde buiten tot een woordenwisseling, waarbij de buurman zich opwond en finaal stierf door hartfalen. Het boterde al een tijdje niet tussen de twee buren.

"Geen misdrijf"

De beklaagde staat vandaag terecht voor onopzettelijke doding. Het openbaar ministerie vraagt de opschorting van straf onder voorwaarden.  Nathalie Van Gheluwe, advocaat beklaagde: "Wij gaan zeer overtuigd voor de vrijspraak in dat dossier. De bedoeling was om een schuldige te vinden in die zaak. Aanvankelijk dacht men dat mijn cliënt echt wel fysieke agressie gebruikt had. Dat is bewezen niet het geval te zijn. Dan heeft men het verhaal omgekeerd door te zeggen dat er verbale agressie was. Ik heb bewezen dat dat ook dat niet het geval is. Er is geen fout, geen causaal verband, geen misdrijf. Dus we vragen een vrijspraak."

Over een maand velt de rechter een vonnis.

Verdacht overlijden De Panne
Nieuws

Man naar de strafrechter voor onopzettelijke doding tijdens burenruzie
De redactie
Rechtbank Veurne

