De lokale politie van de zone Polder werd in de nacht van zondag op maandag opgeroepen voor een conflict in de Koekelarestraat in Kortemark. Bij die feiten werd zelfs een schot gelost. Een uit de hand gelopen burenruzie zou aan de basis van het incident liggen. Volgens het parket vielen er geen gewonden.

Naar aanleiding van het schietincident werden drie verdachten opgepakt. Hun verhoren zullen meer duidelijkheid moeten brengen over de precieze omstandigheden.