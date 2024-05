Dit jaar openen 23 bunkers voor bezoekers. Onder meer de bunker van de Ibisschool in Bredene, een toevluchtsoord tijdens WOII, is te bezoeken. In Brugge liggen bij het Kerkhof van Sint-Kruis twee unieke bunkers uit de Tweede Wereldoorlog die voor het eerst toegankelijk zijn voor het grote publiek. Ook in De Panne, Kortemark, Oostkamp en Oostende gaan er bunkers open.