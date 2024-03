De bunker op provinciedomein Raversyde is weer ingegraven, zoals tijdens de Eerste Wereldoorlog het geval was. De bovenkant is nu wel toegankelijk en er een balustrade geplaatst.

De werken aan de bunker zijn nu klaar, de heropening vindt plaats samen met de lancering van drie expo's. 'De Atlantikwall Gestript' toon hoe de Atlantikwall en de verschillende aspecten van oorlog in strips aan bod komt. Er komt meteen ook een nieuwe strip uit: 'Victor's Oorlog: 4 bange jaren aan de kust'. Die vertelt het verhaal van een jongen uit Oostende tijdens de oorlogsjaren.