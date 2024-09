Sinds 2016 werkte Verbergt als operationeel directeur publieksgerichte werking voor (de renovatie en heropening van) het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika in Tervuren en als algemeen directeur van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis in Brussel.

Het Permekemuseum in Jabbeke werd in maart na restauratie heropend en begin december opent een uitzonderlijke tentoonstelling over Permeke als beeldhouwer. Mu.ZEE krijgt binnenkort ook de Stichting Jenny en Luc Peire in Knokke-Heist geschonken, waardoor het Peiremuzee - de nieuwe naam van de stichting - voortaan ook onder zijn beheer zal vallen.