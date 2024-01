De brandweer kwam ter plaatse om het karkas weg te halen. Dat wordt opgehaald door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). Daar wordt nog een autopsie uitgevoerd om de doodsoorzaak van het dier te achterhalen.

Sea Life Blankenberge is sinds juni verantwoordelijk voor de opvang van bruinvissen. "Het was de eerste melding die we kregen van een levende bruinvis. Jammer genoeg is het dier toch overleden. Vermoedelijk was het al sterk verzwakt toen het is aangespoeld. De bruinvis had enkele wondjes onder de kin en ook snijwonden aan de flanken", zegt Dobbels.