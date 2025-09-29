In het “proces” kreeg Dedecker het aan de stok met het openbaar ministerie voor enkele verzonnen misdrijven: tafelschuimerij in het casino, een bushokje vernielen in dronken toestand en een onbetaalde taxirit. Met de nodige humor verdedigde hij zich tegen de aanklachten.

De rechter toonde zich mild en legde Dedecker symbolisch een werkstraf op. Maar het opzet was duidelijk: het publiek laten kennismaken met justitie op een luchtige manier. “We willen tonen dat we geen boekenwurmen zijn die in een ivoren toren leven”, zei rechter Gerda Weymiens. “In de rechtbank proberen we altijd tot oplossingen te komen waarin alle partijen zich kunnen vinden.”

