Brugse recherche betrapt drugsdealer in pand in Langestraat

Brug­se recher­ché betrapt drugs­dea­ler in pand in Langestraat

Het drugsteam van de Brugse recherche viel afgelopen zaterdagmiddag binnen in een pand in de Langestraat in Brugge. Er waren al lange tijd signalen uit de buurt dat in Bar 73, in het vroegere café De Bierboom, drugs werden verhandeld.

Na een gericht onderzoek onder leiding van het parket West-Vlaanderen en de nodige observatie slaagden de rechercheurs erin om zaterdagmiddag een verkoper en koper tijdens een drugsdeal op heterdaad te betrappen. Cobra, het bijzondere bijstandsteam van Politie Brugge, zorgde daarbij voor de nodige ondersteuning.

De jeugdrechter besloot om de minderjarige verkoper over te brengen naar de jeugdinstelling van Everberg (Kortenberg). De koper, een vrouw van 21 jaar, kon na verhoor beschikken. In het pand werden trouwens ook nog twee mensen zonder papieren aangetroffen. De onderzoeksrechter besloot beiden aan te houden op verdenking van drugshandel.

