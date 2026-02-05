De politie kreeg vooraf signalen dat het evenement mogelijk niet in orde was. Na een korte observatie besloten rechercheurs het evenement te controleren. Daarbij werden verschillende inbreuken vastgesteld.

Zo ontbrak een affiche met de prijzen die voor het goud zouden worden betaald en bleken de handelaars niet opgenomen in het officiële register voor goudopkopers. Ook het materiaal dat de handelaars gebruikten, zoals de weegschaal en het vergrootglas, was niet van professionele kwaliteit. Bovendien was er geen kasregister aanwezig.