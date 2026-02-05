Brugse politie legt event met malafide goudhandelaars stil: “klanten roken onraad”
Illustratiebeeld
In een hotel in de Brugse binnenstad is woensdag een evenement stilgelegd waar malafide handelaars goud en juwelen wilden opkopen. De Brugse politie en de FOD Economie stelden meerdere inbreuken vast en maakten proces-verbaal op.
De Brugse politie heeft woensdag, samen met een inspecteur van de FOD Economie, een verdachte evenement stilgelegd in een hotel in het centrum van Brugge. De organisatoren hadden er een zaal gehuurd voor een evenement waar het publiek goud en sieraden kon laten schatten en verkopen.
Niet opgenomen in officiële register voor goudkopers
De politie kreeg vooraf signalen dat het evenement mogelijk niet in orde was. Na een korte observatie besloten rechercheurs het evenement te controleren. Daarbij werden verschillende inbreuken vastgesteld.
Zo ontbrak een affiche met de prijzen die voor het goud zouden worden betaald en bleken de handelaars niet opgenomen in het officiële register voor goudopkopers. Ook het materiaal dat de handelaars gebruikten, zoals de weegschaal en het vergrootglas, was niet van professionele kwaliteit. Bovendien was er geen kasregister aanwezig.
Klanten roken onraad
De politie besliste daarop het evenement onmiddellijk stop te zetten en stelde de nodige processen-verbaal op. De hoteluitbater zelf was niet betrokken bij de organisatie. Hij had enkel een zaal verhuurd voor wat werd voorgesteld als een bedrijfsbijeenkomst.
Volgens de politie hadden sommige bezoekers intussen zelf al besloten om te vertrekken. “De potentiële klanten die we konden spreken, waren al op hun stappen teruggekeerd omdat ze onraad roken”, klinkt het bij de Brugse politie.