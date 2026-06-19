Alles begon in december vorig jaar: toen werd er ingebroken in een woning in Sint-Kruis (Brugge). De dieven gingen aan de haal met juwelen en een collectie gouden munten ter waarde van zo'n 50.000 euro. Een alerte buurtbewoonster had toen een verdacht voertuig opgemerkt, de nummerplaat meteen genoteerd en doorgespeeld naar de Brugse politie.

Al snel kon die nummerplaat gelinkt worden aan een gelijkaardig incident in Sint-Andries, enkele dagen voordien. Daarbij gingen de dieven lopen met een collectie munten, zilver en juwelen, goed voor ruim 10.000 euro. Tijdens oudejaarsnacht werd het voertuig opnieuw gespot na 2 diefstallen in Sint-Michiels en Sint-Andries waarbij opnieuw wat juwelen en parfum werden gestolen.

Onderzoeksrechter

Toen de dieven begin januari van dit jaar opnieuw opgemerkt werden door de ANPR-camera, kon de politie 2 Roemeense verdachten van 37 en 45 jaar arresteren in hun voertuig op de snelwegparking van Jabbeke. Het parket West-Vlaanderen vorderde een onderzoeksrechter die besloot de twee mannen aan te houden. De verdachten zitten nog steeds in voorlopige hechtenis in ons land.