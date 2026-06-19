Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Drie rechercheurs van de Brugse politie trokken afgelopen week speciaal naar Roemenië om er drie huiszoekingen uit te voeren. De reden? Een reeks inbraken in Brugge, waar bij één van die diefstallen juwelen en munten werden gestolen ter waarde van 50.000 euro. Een verdachte is opgepakt.
Alles begon in december vorig jaar: toen werd er ingebroken in een woning in Sint-Kruis (Brugge). De dieven gingen aan de haal met juwelen en een collectie gouden munten ter waarde van zo'n 50.000 euro. Een alerte buurtbewoonster had toen een verdacht voertuig opgemerkt, de nummerplaat meteen genoteerd en doorgespeeld naar de Brugse politie.
Al snel kon die nummerplaat gelinkt worden aan een gelijkaardig incident in Sint-Andries, enkele dagen voordien. Daarbij gingen de dieven lopen met een collectie munten, zilver en juwelen, goed voor ruim 10.000 euro. Tijdens oudejaarsnacht werd het voertuig opnieuw gespot na 2 diefstallen in Sint-Michiels en Sint-Andries waarbij opnieuw wat juwelen en parfum werden gestolen.
Onderzoeksrechter
Toen de dieven begin januari van dit jaar opnieuw opgemerkt werden door de ANPR-camera, kon de politie 2 Roemeense verdachten van 37 en 45 jaar arresteren in hun voertuig op de snelwegparking van Jabbeke. Het parket West-Vlaanderen vorderde een onderzoeksrechter die besloot de twee mannen aan te houden. De verdachten zitten nog steeds in voorlopige hechtenis in ons land.
Door verder onderzoek en internationale uitwisseling van informatie kwam de Brugse politie even later een derde verdachte op het spoor en kwam ook aan het licht dat hij samen met zijn twee kompanen, die reeds in de cel zitten, ook andere diefstallen zou hebben gepleegd in Nazareth, Leuven en Denderleeuw.
Roemenië
Vorige week maandag reisden drie rechercheurs van Politie Brugge uiteindelijk af naar Bacău in Roemenië. Daar vonden in samenwerking met de Roemeense politie drie huiszoekingen plaats en kon het derde lid van de criminele groep worden gevat.
In het appartement van de verdachte die opgepakt werd, vonden de Brugse speurders trouwens nog munten en een horloge, wellicht gestolen in Brugge. De verdachte werd aangehouden en zal binnenkort worden overgeleverd aan ons land.