Vanaf 25 graden in de schaduw krijgen de paarden aangepast voeder met extra zout en mineralen. Daardoor drinken ze meer water. De koetsiers laten de paarden ook rusten in de schaduw. Maar vanaf 30 graden rijden ze ook niet meer uit. Dat is voor Brugge voorlopig alleen zaterdag zo. Gisteren besliste Waregem al dat de geplande Elegantietocht met koetsen zondag niet doorgaat.