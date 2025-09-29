In Brugge is een nieuw restaurant geopend met een bijzonder verhaal. Leerlingen van het bijzonder onderwijs Element baten voortaan zelf restaurant VUUR uit in de voormalige gebouwen van La Muse de Marcel aan de Gistelse Steenweg. Het restaurant is elke vrijdagmiddag open voor het brede publiek.
Het project kwam er op initiatief van directeur Annelore Delbecque. Die droomde al langer van een eigen schoolrestaurant. De begeleiding is in handen van twee ervaren culinaire krachten: chef Axel Barbier, die eerder werkte bij sterrenrestaurant Benoit en Bernard Dewitte, en opvoeder Peter Laloo, mede-oprichter van het Brugse Rock Fort.
“De lat ligt hoog, maar dat is ook net wat onze leerlingen verdienen. Hun enthousiasme en inzet maken dit project bijzonder,” zegt directeur Delbecque.
Voortaan ontvangen de leerlingen elke vrijdag gasten in hun eigen restaurant.