Het project kwam er op initiatief van directeur Annelore Delbecque. Die droomde al langer van een eigen schoolrestaurant. De begeleiding is in handen van twee ervaren culinaire krachten: chef Axel Barbier, die eerder werkte bij sterrenrestaurant Benoit en Bernard Dewitte, en opvoeder Peter Laloo, mede-oprichter van het Brugse Rock Fort.

