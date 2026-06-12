Een deel van het klooster in de Ezelstraat in Brugge staat leeg, de paters Karmelieten wilden daar twintig gastenkamers in onderbrengen. Maar ze krijgen daarvoor dus geen vergunning van de stad.

Je mag in Brugge namelijk maar drie gastenkamers aanbieden per woning. Bovendien zijn twintig gastenkamers samen eigenlijk een hotel en ook dat kan niet door een hotelstop in Brugge.

