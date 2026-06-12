De Brugse paters Karmelieten krijgen géén vergunning om twintig gastenkamers te verhuren. De stad weigert de vergunning op basis van de huidige regels in de stad, maar gaat wel met de paters in gesprek voor een oplossing, schrijft Het Nieuwsblad.
Een deel van het klooster in de Ezelstraat in Brugge staat leeg, de paters Karmelieten wilden daar twintig gastenkamers in onderbrengen. Maar ze krijgen daarvoor dus geen vergunning van de stad.
Je mag in Brugge namelijk maar drie gastenkamers aanbieden per woning. Bovendien zijn twintig gastenkamers samen eigenlijk een hotel en ook dat kan niet door een hotelstop in Brugge.
Voorlopig krijgen de Karmelieten geen vergunning. De stad wil wel met hen in gesprek zegt schepen Mathijs Goderis op Radio2, op zoek naar een oplossing die ook voorkomt dat een eventuele latere overnemer er toch een commerciële uitbating van maakt.
De Karmelieten lieten zich eerder al opmerken door een opmerkelijke campagne, op zoek naar nieuwe broeders.