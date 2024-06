Gunther Devisch startte drie jaar geleden met zijn platform Promojagers in Brugge Inc. Nu zijn er al vijf mensen in dienst. Hij is één van die innovatieve bedrijven bij de Incubator.



"Wij zijn een beetje de Google van de promoties," zegt Devisch. "Wij verzamelen alles van promoties op ons platform. Je hebt de reclamefolders en de online promoties en heel veel mensen sturen ook tips in om elkaar op de hoogte te houden en om te helpen besparen."