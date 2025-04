Toen de Ronde twee jaar geleden in Brugge startte, waren de hotels in Brugge zo goed als helemaal volzet. "Dat is nu anders. We merken een terughoudendheid en zien een bezetting van 85 à 90 procent", zegt Thirion.

De oorzaak is volgens Dimitri Thirion te vinden bij de geopolitieke en economische situatie van vandaag. "Die zorgt voor die terughoudendheid bij de mensen. Dat heeft niets met de Ronde te maken. Onze stad is nog altijd even mooi en onze hotels zijn nog altijd even goed. Ik zie dus niet in wat de oorzaak anders kan zijn."