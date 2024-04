De kern van de Brugse havenwijk Sint-Jozef krijgt een nieuwe invulling. Het klooster staat al een tijdje leeg en de basisschool is al lang gemengd, waardoor een school ook verlaten is. Er is dus plaats voor het cohousing project van de vzw Oranje.

“Het is een gemengd project voor mensen die begeleiding nodig hebben en mensen die geen begeleiding nodig hebben. Samen worden ze gehuisvest in een 12-tal appartementen in het oude klooster. Tegelijkertijd wordt er ook voor de gemeenschap van Sint-Jozef gezorgd want de parochiezaal blijft als gemeenschapszaal behouden”, legt burgemeester Dirk De fauw uit.

De verbouwingen zullen ruim twee jaar duren, maar de eigenheid van het kloostergebouw blijft bewaard. Begin 2026 worden de eerste bewoners verwacht.