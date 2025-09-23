Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
In Brugge is het educatieve pakket Beyond Bruges voorgesteld. Via tablets en smartphones ontdekken jongeren het roemrijke verleden van de stad met 3D-modellen, augmented reality en artificiële intelligentie. Het project wil geschiedenis op een aantrekkelijke manier dichter bij leerlingen brengen.
Leerlingen van lagere en middelbare scholen mochten dinsdag als eersten kennismaken met Beyond Bruges. Het pakket combineert historische verhalen met actuele thema’s en maakt daarbij gebruik van de nieuwste technologie.
“Het is een lessenpakket dat wij als leerkrachten hebben samengesteld om Brugge op een leerrijke en leuke manier aan te bieden”, zegt Emiel Van de Gracht, leraar en mede-ontwikkelaar. “Er zit veel informatie in, maar de leerlingen ontdekken alles zelf via de app.”
Terug in de tijd reizen
Met hun smartphone of tablet kunnen jongeren terug in de tijd reizen en zien hoe gebouwen er in de middeleeuwen uitzagen. Ook Augmented Reality speelt daarbij een grote rol. “Ze kunnen op eigen tempo bezienswaardigheden ontdekken en de app trekt meteen hun aandacht”, vertelt Simon Vandekerckhove van vzw Legends Beyond Bruges.
"Onderzoekend leren en samenwerken"
De leerkrachten zien absoluut de meerwaarde. “Het is een pakket met een stevige kennisbasis”, zegt Jonas Maeckelberghe van Leefschool De Vlieger in Oostende. “Onderzoekend leren en samenwerken komen hier mooi samen. Het is eigenlijk het beste van twee werelden.”
Ook de leerlingen zelf zijn onder de indruk. “Het was superleuk, want je leert veel over Brugge. De geschiedenisknop was echt cool”, zegt Lenn Clicteur van Leefschool De Vlieger.
Volgens de initiatiefnemers helpt de app jongeren ook om patronen uit het verleden te herkennen en linken te leggen met de wereld van vandaag. Het pakket kost 15 euro en kan door scholen gebruikt worden voor een volledig dagprogramma in Brugge.