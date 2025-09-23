19°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Brug­se edu­ca­tie­ve app laat jon­ge­ren geschie­de­nis bele­ven met AR en AI

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Brugge is het educatieve pakket Beyond Bruges voorgesteld. Via tablets en smartphones ontdekken jongeren het roemrijke verleden van de stad met 3D-modellen, augmented reality en artificiële intelligentie. Het project wil geschiedenis op een aantrekkelijke manier dichter bij leerlingen brengen.

Leerlingen van lagere en middelbare scholen mochten dinsdag als eersten kennismaken met Beyond Bruges. Het pakket combineert historische verhalen met actuele thema’s en maakt daarbij gebruik van de nieuwste technologie.

“Het is een lessenpakket dat wij als leerkrachten hebben samengesteld om Brugge op een leerrijke en leuke manier aan te bieden”, zegt Emiel Van de Gracht, leraar en mede-ontwikkelaar. “Er zit veel informatie in, maar de leerlingen ontdekken alles zelf via de app.”

Terug in de tijd reizen

Met hun smartphone of tablet kunnen jongeren terug in de tijd reizen en zien hoe gebouwen er in de middeleeuwen uitzagen. Ook Augmented Reality speelt daarbij een grote rol. “Ze kunnen op eigen tempo bezienswaardigheden ontdekken en de app trekt meteen hun aandacht”, vertelt Simon Vandekerckhove van vzw Legends Beyond Bruges.

“Leerlingen kunnen op eigen tempo bezienswaardigheden ontdekken en de app trekt meteen hun aandacht."

Simon Vandekerckhove, vzw Legends Beyond Bruges

"Onderzoekend leren en samenwerken"

De leerkrachten zien absoluut de meerwaarde. “Het is een pakket met een stevige kennisbasis”, zegt Jonas Maeckelberghe van Leefschool De Vlieger in Oostende. “Onderzoekend leren en samenwerken komen hier mooi samen. Het is eigenlijk het beste van twee werelden.”

“Onderzoekend leren en samenwerken komen hier mooi samen. Het is eigenlijk het beste van twee werelden.”

Jonas Maeckelberghe, Leefschool De Vlieger Oostende

Ook de leerlingen zelf zijn onder de indruk. “Het was superleuk, want je leert veel over Brugge. De geschiedenisknop was echt cool”, zegt Lenn Clicteur van Leefschool De Vlieger.

Volgens de initiatiefnemers helpt de app jongeren ook om patronen uit het verleden te herkennen en linken te leggen met de wereld van vandaag. Het pakket kost 15 euro en kan door scholen gebruikt worden voor een volledig dagprogramma in Brugge.

202 BB LINKS edukit
Stefaan Kerger

stefaan.kerger@focus-wtv.be

Stefaan Kerger
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe

Meest gelezen

Obus2
Nieuws
Update

Obus ontploft in centrum van Diksmuide: één zwaargewonde
Ongeval Beveren
Nieuws
Update

Dodelijk ongeval in Beveren-Roeselare: motorfietser (19) botst op vrachtwagen aan verkeerslichten
Kakkerlakken
Nieuws

Acht handelszaken in Kortrijk gesloten, in drie zaten er kakkerlakken

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Image1

Nieuw gebouw voor afdeling Elektriciteit van Campus Engineering Veurne
Nova

Roeselaarse scholen Barnum en Viso fuseren tot Nova
Muziekdoos

Gesjorde muziekdoos van Padvinders Sint-Joris wint hoofdprijs
Jeugd - jongeren - creatief

Roeselaarse jongerenwerking #HACK breidt uit met nieuwe activiteiten en klasbezoeken
Schoolboeken

Een op de zeven gezinnen heeft moeite met kosten bij begin schooljaar
Studenten

Kortrijk blijft grootste studentenstad in West-Vlaanderen met recordaantal studenten
Aanmelden