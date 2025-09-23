Leerlingen van lagere en middelbare scholen mochten dinsdag als eersten kennismaken met Beyond Bruges. Het pakket combineert historische verhalen met actuele thema’s en maakt daarbij gebruik van de nieuwste technologie.

“Het is een lessenpakket dat wij als leerkrachten hebben samengesteld om Brugge op een leerrijke en leuke manier aan te bieden”, zegt Emiel Van de Gracht, leraar en mede-ontwikkelaar. “Er zit veel informatie in, maar de leerlingen ontdekken alles zelf via de app.”