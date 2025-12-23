De uitgestrekte bossen, die al sinds 1899 eigendom zijn van het OCMW Brugge, worden nog altijd actief beheerd. Jaarlijks worden bomen verkocht via openbare houtverkopen. Eén van de vaste afnemers is houtzagerij Hoffman uit Sankt-Vith. “Wij krijgen een verkoopcatalogus met daarin de percelen en de volumes,” legt zaakvoerder Werner Hoffman uit. “We bekijken die ter plaatse, berekenen een prijs en brengen dan een bod uit. Als we winnen, laten we het hout kappen en naar onze zagerij brengen.”

Het hout wordt vervolgens verwerkt tot constructiemateriaal, onder meer voor bouwprojecten in Brugge. “Zo zijn bijvoorbeeld carports op ziekenhuisparkings gemaakt met hout uit onze bossen,” klinkt het bij het OCMW.