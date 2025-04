"Onder de Boomgaardstraat is het rioleringsstelsel gescheiden en ook de afkoppeling van regenwater en afvalwater op private percelen is gebeurd, wat bijdraagt tot een efficiënter waterbeheer," zegt schepen van openbaar domein Franky Demon.

De voetpaden zijn aangelegd in harde zandsteen, de parkeerstroken in kasseien van graniet en de rijweg is aangelegd in mozaïekkeien. De stad belooft ook groene uitstraling door de aanplant van sierkersbomen in de plantvakken. "Die bieden niet alleen een esthetische meerwaarde, maar ze zijn ook bijzonder geschikt voor smallere woonstraten," zegt Demon.