De tentoonstelling toont naast de gebedenboekjes ook andere, unieke voorwerpen, zoals een opbergkistje met een geheim vakje. Een ander bijzonder object in de tentoonstelling is een gebedenboek met een uitsparing in de kaft voor een leesbril. “De leesbril was een noodzakelijk hulpmiddel voor het lezen van de kleine, fijn gedrukte boekjes”, vertelt Hauwaerts.

De tentoonstelling loopt nog tot 7 oktober in het Groeningemuseum in Brugge.