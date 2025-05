In zijn verhoor verweet Y.S. de advocate "een niets ontziende heksenjacht" en stelde hij "dat zijn zoon op haar kantoor het doelwit was van pesterijen sedert hij zich had ingeschreven voor het vergelijkend examen tot de gerechtelijke stage en ten gevolge van die toxische arbeidsrelatie er helemaal onderdoor was gegaan".

De advocate nam een deel van het gesprek op als bewijsmateriaal, maar de Gentse tuchtrechtbank hield met dat stuk geen rekening omdat de Codex Deontologie voor advocaten het registreren van een gesprek verbiedt. De tuchtrechtbank in hoger beroep acht het gebruik van de geluidsopname wel geoorloofd, "omdat de voorschriften over de waardigheid van het beroep van magistraat in deze zwaarder doorwegen dan de vermeende schending van de privacy van de betrokkene".