De muziekmachine is een schenking van mevrouw Catherine Debrouwere-Bossuyt uit Assebroek. Deze Komet is de tweede muziekmachine in de herberg, naast de zogenaamde pianola. Beide toestellen tonen verschillende technieken om muziek mechanisch vast te leggen en af te spelen. De Komet-muziekdoos dateert uit de periode 1894–1901. De pianola is iets jonger, van 1910.

Voorloper van de jukebox

Dergelijke muziekmachines waren ooit een vertrouwd geluid in cafés en stations. Ze werkten met een muntinworp en een veermechanisme dat het toestel aandreef. In dat opzicht zijn het de voorlopers van de jukebox. Schepen van Cultuur Nico Blontrock: “Met deze nieuwe aanwinst brengt het Volkskundemuseum niet alleen een stukje technologische geschiedenis tot leven, maar ook de sfeer van weleer. Bezoekers worden uitgenodigd om zelf een muntje in te werpen en even terug te keren naar de klankwereld van begin 20ste eeuw.”

Verhalen

“Het Volkskundemuseum bewaart niet alleen objecten, maar ook verhalen, herinneringen en beleving. Deze Komet-muziekdoos past perfect in die opdracht. Dankzij de schenking van mevrouw Catherine Debrouwere-Bossuyt kunnen bezoekers opnieuw ervaren hoe muziek vroeger deel uitmaakte van het dagelijkse leven in cafés en ontmoetingsplaatsen”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Hier kunt u even naar een gelijkaardige machine luisteren.