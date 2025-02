De gratis centrumbus in Brugge, die een alternatief biedt voor de bussen van De Lijn, is oorspronkelijk opgezet voor inwoners van de stad. Toch maken steeds meer toeristen gebruik van de dienst, vaak met veel bagage. "Niet de bedoeling", klinkt het bij de stad en onderzoekt Brugge of de shuttle betalend kan worden voor niet-Bruggelingen.