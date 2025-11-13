In Brugge zijn er momenteel nog geen straathoekwerkers actief, maar de stad merkt dat bepaalde problemen steeds vaker zichtbaar zijn. De straathoekwerkers moeten vooral de mensen zelf helpen richting de juiste hulp.

Al hoopt de stad dat ook de overlast aan het station, het Astridpark en het Minnewaterpark daarmee vermindert. Tegen de zomer kunnen de twee straathoekwerkers aan de slag gaan.