Brugge is voortaan officieel eigenaar van de oudste klok van Vlaanderen. Dat blijkt uit onderzoek van internationale experts en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). De klok werd ontdekt in het Begijnhof en zou dateren uit 1245, bij de oprichting van de Begijnhofkerk.

“Dat Brugge de oudste klok van Vlaanderen in handen heeft, is zeer bijzonder”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Deze vondst bevestigt opnieuw de historische rijkdom van onze stad.”