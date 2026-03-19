Brug­ge toont oud­ste klok van Vlaan­de­ren: Recht­streek­se link met 1245

In Brugge is een uitzonderlijke ontdekking gedaan: de stad blijkt de oudste bewaarde klok van Vlaanderen te bezitten. Het middeleeuwse topstuk wordt vanaf vandaag tentoongesteld in het Gruuthusemuseum

Brugge is voortaan officieel eigenaar van de oudste klok van Vlaanderen. Dat blijkt uit onderzoek van internationale experts en het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK). De klok werd ontdekt in het Begijnhof en zou dateren uit 1245, bij de oprichting van de Begijnhofkerk.

“Dat Brugge de oudste klok van Vlaanderen in handen heeft, is zeer bijzonder”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Deze vondst bevestigt opnieuw de historische rijkdom van onze stad.”

Uniek middeleeuws stuk

Medewerkers vermoedden al snel dat de klok uitzonderlijk oud was. Uit metaalonderzoek en analyse van het opschrift blijkt nu dat het effectief om een uniek stuk gaat.

“De ontdekking is van onschatbare waarde voor ons erfgoed”, zegt schepen van Patrimonium Pieter Marechal. “Deze klok verbindt ons rechtstreeks met Brugge in 1245 en toont hoe belangrijk het is om ons patrimonium te blijven bestuderen en bewaren.”

Tentoonstelling voor publiek

De klok is vanaf dinsdag 24 maart tot en met 13 september te zien in het Gruuthusemuseum. Daar krijgt het stuk een plaats in een 'bredere museale context'.

“Met deze presentatie brengen we een uniek stuk middeleeuws erfgoed tot bij het grote publiek”, zegt schepen van Cultuur Nico Blontrock. “We combineren duiding met beleving, zodat bezoekers het verhaal achter de klok echt kunnen ontdekken.”

Tegelijk wordt ook de tentoonstelling ‘800 jaar Begijnhof’ opnieuw opengesteld. Die belicht de rijke geschiedenis van de site, die al eeuwenlang een plek is van spiritualiteit, solidariteit en ondernemerschap.

De redactie

