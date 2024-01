Visit Bruges heeft sinds 2015 een eigen bezoekersbarometer waarbij op basis van mobiele telefoniedata verschillende gegevens verzameld worden. Het gaat om bezoekerstypes, -aantallen en -herkomst. Uit die data blijkt nu dat er het afgelopen jaar bijna 6,1 miljoen mensen een dagje naar Brugge kwamen. Dat is ruim 17% meer dan in 2022. Ook het aantal verblijftoeristen zit in de lift. Zij waren alles samen goed voor zo’n 1,8 miljoen overnachtingen.

Schepen van Toerisme Mieke Hoste licht de cijfers toe: “Het voorbije jaar bedroeg de hotelbezetting in Brugge 70% en dat is in lijn met onze internationale benchmark. Wie in een hotelkamer in Brugge overnacht, betaalt gemiddeld 124 euro en dat is in vergelijking met onze benchmark steden 11 euro minder, dus helemaal niet duur.”