Brug­ge noteert 38 over­tre­din­gen in nieu­we fiets­zo­ne: Nul boe­tes moet het streef­doel zijn”

Sinds de invoering van de grootste fietszone van het land in Brugge werden al tientallen overtredingen vastgesteld. Vooral in de Smedestraat blijft de situatie volgens gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht (Vooruit) gevaarlijk. Zij vraagt meer controles en blijvende sensibilisering om de verkeersveiligheid in de Brugse binnenstad te verbeteren.

Sinds 1 oktober vorig jaar werd in Brugge een fietszone ingevoerd in maar liefst 390 straten, goed voor de grootste fietszone van het land. Binnen ‘het Ei’ werden zo goed als alle straten omgevormd tot fietsstraten, met als doel Brugge nog veiliger te maken voor fietsers. In deze zones mogen auto’s fietsers niet inhalen en geldt een maximumsnelheid van 30 km/u.

Sinds de invoering van de fietszone werden al 38 boetes uitgeschreven voor overtredingen, waarvan 22 in de bijzonder drukke en volgens velen fietsgevaarlijke Smedestraat. “Dit toont aan dat daar echt een probleem is”, stelt gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht. “Fietsen is er vaak onveilig en er is nood aan meer controle zodat auto’s fietsers niet voorbijsteken. De wegcode bepaalt immers dat bestuurders altijd minstens één meter afstand moeten houden bij het inhalen van fietsers.”

Nul boetes

Volgens verschillende fietsers wordt de fietszone in Brugge nog te vaak niet gerespecteerd. Auto’s zouden geregeld fietsers inhalen op plaatsen waar dat niet toegelaten is. Daarom pleit Annick Lambrecht voor blijvende sensibilisering en controles om de regels beter te doen naleven.

“Als we echt een fietsstad willen zijn en blijven, moeten we blijvend aandacht hebben voor verkeersveiligheid en respect voor de regels in de fietszone”, besluit Lambrecht. “Het streefdoel moet zijn: nul boetes dankzij voldoende controle én sensibilisering. Laat Brugge een voorbeeld zijn voor het hele land op het vlak van fietsveiligheid.”

Inbreuken in fietszone sinds oktober 2025

Smedenstraat: 22

Calvariebergstraat: 5

Steenstraat: 3

Zuidzandstraat: 3

Schaarstraat: 1

Sint-Clarastraat: 1

Geldmuntstraat: 1

Vlamingstraat: 1

Speelmansrei: 1

Totaal: 38

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

