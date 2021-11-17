Blauwalg is gevaarlijk voor mensen die in open water zwemmen, maar kan ook schadelijk zijn voor zwanen. De Stad Brugge onderzoekt intussen in kader van het project Blue4green hoe de waterkwaliteit kan worden verbeterd. Er worden lozingen opgespoord, baggerwerken uitgevoerd, ultrasoontoestellen en beluchters geplaatst.

Door het zonnige weer van de afgelopen dagen warmt het water echter snel op, wat de groei van blauwalg bevordert. “Omdat een oplossing tegen blauwalg op korte termijn niet voor de hand ligt, hebben we bekeken hoe we de zwanen toch veilig de mogelijkheid kunnen geven om te zwemmen,” verduidelijkt Franky Demon. “Bij het Wijngaardplein, waar de waarden laag blijven, hebben we daarom een zone afgebakend waar de zwanen veilig kunnen zwemmen. Een drijvende dam voorkomt dat de dieren richting Groenerei en Coupure trekken.”

De dam werd halverwege het water bij het Begijnhof geplaatst, zodat toeristenbootjes in het andere deel kunnen draaien. “Een team van de Brugse brandweer kwam met een oplossing en voerde die uit,” besluit Franky Demon, schepen van Openbaar domein. “Zij hebben veel ervaring en waren zeer enthousiast om te helpen. Ik bedank de toeristische diensten en bootjesfirma’s die constructief meewerkten en bereid waren om hun vaartraject wat in te korten, al gaat het maar om 50 meter. Sommige bootjes varen zelfs niet in die laatste zone.”

