De kerstmarkt en de lichtwandeling in de Brugse binnenstad draaien al even op volle toeren, en daar komt vanaf volgende week nog een extra groot evenement bij. In de week voor Kerstmis palmt De Warmste Week 't Zand helemaal in. Onder meer Bazart, Pommelien Thijs, Clouseau en Het Zesde Metaal treden er op. Elke avond is er plaats voor zo'n 15.000 bezoekers, en dus maakt Brugge zich op om alles in goede banen te leiden. "We moeten alles goed evalueren na de eerste avond om te zien hoe we het verder aanpakken. We hopen dat iedereen, al was het vanop een groot scherm, van heel nabij de artiesten kan bewonderen", vertelt burgemeester Dirk De fauw.