De zone in het provinciaal domein Fort van Beieren moet regenwater bufferen en laten infiltreren. Volgens schepen Franky Demon maakt het project de stad weerbaarder tegen extreme weersomstandigheden. “We houden water beter vast bij droogte en vangen pieken op bij regen.”

De site krijgt ook een invulling als natte speelnatuur met onder meer waterpoelen en extra groen.

De werken duren zo’n 100 werkdagen en kosten ruim 230.000 euro.