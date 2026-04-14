Brug­ge legt buf­fer­zo­ne aan in Fort van Beieren

Bufferwerken Brugge Fort van Beieren

Brugge start met de aanleg van een buffer- en infiltratiezone langs de Fortbekeweg om wateroverlast en droogte beter op te vangen.

De zone in het provinciaal domein Fort van Beieren moet regenwater bufferen en laten infiltreren. Volgens schepen Franky Demon maakt het project de stad weerbaarder tegen extreme weersomstandigheden. “We houden water beter vast bij droogte en vangen pieken op bij regen.”

De site krijgt ook een invulling als natte speelnatuur met onder meer waterpoelen en extra groen.

De werken duren zo’n 100 werkdagen en kosten ruim 230.000 euro.

De redactie

Vives2
Docent Vives (34) sterft bij arbeidsongeval in Maaklab Kortrijk
Opruim- en afbraakwerken gestart na verwoestende huisbrand in Eernegem
Huis in Eer­ne­gem onbe­woon­baar na zwa­re brand: opruim- en afbraakwerken gestart
Zware brand in Chinees restaurant 'China Garden' in Veurne: "Hou ramen en deuren gesloten"
Zware brand in Chinees restaurant in Veurne is onder controle

