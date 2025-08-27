23°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Brug­ge lan­ceert gra­tis bus­ver­bin­ding van rand­par­kings naar centrum

Randparking brugge

Vanaf maandag kunnen bezoekers die hun wagen op een randparking van Brugge parkeren, gratis de bus naar het centrum nemen. Het proefproject moet voor minder parkeerdruk in de stad zorgen.

Het gaat om de randparkings aan de Lodewijk Coiseaukaai en die aan het Waggelwater, dichtbij het AZ Sint-Janziekenhuis. Vanaf die parkings rijdt om de tien minuten een bus naar het stadscentrum. Tickets kunnen gratis worden aangevraagd via de app van De Lijn. Het proefproject loopt tot eind dit jaar en moet voor een autoluwere binnenstad zorgen met minder parkeerdruk.

Eerder al aan station

Burgemeester Dirk De fauw: “Met deze maatregel willen we het gebruik van de randparkings stimuleren en tegelijkertijd bijdragen aan een leefbare en aantrekkelijke binnenstad. Bezoekers kunnen hun wagen aan de rand van de stad achterlaten en comfortabel en gratis met het openbaar vervoer naar het hart van Brugge reizen. We hebben eerder al een soortgelijke regeling bij de parking Centrum Station ingevoerd. Deze blijft behouden.”

Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Parkeren

Meest gelezen

Politie
Nieuws
Update

Tragisch familiedrama: jongen (15) steekt oudere broer (17) tot 40 keer neer met mes
Bellewaerde
Nieuws

Houthulstenaar (33) sterft bij kraanongeval in Bellewaerde Park
Ongeval e17
Nieuws
Update

Twee ongevallen op E17 in Deerlijk: avondspits verloopt moeizaam

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Whats App Image 2025 09 08 at 19 33 06

Nederlander (41) sterft onder zijn eigen bestelwagen in Wingene
E17 illustratiebeeld

E17 versperd over drie rijstroken. Lading ijzeren kisten op de weg
De lijn 2024 08 28 133615 ponb

Gratis openbaar vervoer voor jongeren in Middelkerke is succes: 6 op de 10 scholieren doen mee
Bushaltes Kortrijk

Extra bussen en blauwe lijn moeten overlast aan Kortrijkse bushaltes inperken
Venturelli fiets

Win deze zomer een fiets van Venturelli
Lichtbaken

Nieuw lichtbaken geplaatst op nieuwe strekdam Blankenberge
Aanmelden