Vanaf maandag kunnen bezoekers die hun wagen op een randparking van Brugge parkeren, gratis de bus naar het centrum nemen. Het proefproject moet voor minder parkeerdruk in de stad zorgen.
Het gaat om de randparkings aan de Lodewijk Coiseaukaai en die aan het Waggelwater, dichtbij het AZ Sint-Janziekenhuis. Vanaf die parkings rijdt om de tien minuten een bus naar het stadscentrum. Tickets kunnen gratis worden aangevraagd via de app van De Lijn. Het proefproject loopt tot eind dit jaar en moet voor een autoluwere binnenstad zorgen met minder parkeerdruk.
Eerder al aan station
Burgemeester Dirk De fauw: “Met deze maatregel willen we het gebruik van de randparkings stimuleren en tegelijkertijd bijdragen aan een leefbare en aantrekkelijke binnenstad. Bezoekers kunnen hun wagen aan de rand van de stad achterlaten en comfortabel en gratis met het openbaar vervoer naar het hart van Brugge reizen. We hebben eerder al een soortgelijke regeling bij de parking Centrum Station ingevoerd. Deze blijft behouden.”