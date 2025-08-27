Burgemeester Dirk De fauw: “Met deze maatregel willen we het gebruik van de randparkings stimuleren en tegelijkertijd bijdragen aan een leefbare en aantrekkelijke binnenstad. Bezoekers kunnen hun wagen aan de rand van de stad achterlaten en comfortabel en gratis met het openbaar vervoer naar het hart van Brugge reizen. We hebben eerder al een soortgelijke regeling bij de parking Centrum Station ingevoerd. Deze blijft behouden.”